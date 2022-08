O Corpo de Bombeiros confirmou que foram encontrados os corpos de dois trabalhadores que morreram soterrados, hoje, em um silo no município de Novo Mundo (265 quilômetros de Sinop). As vítimas estavam a uma profundidade de 13 metros abaixo do nível do solo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate chegou ao local e suspendeu o trabalho de uma escavadeira que estava retirando terra no local. A medida foi tomada por causa do risco de desabamento.

Em seguida, os militares utilizaram a máquina para retirar uma quantidade de terra que estava sobre os corpos, os quais estavam a cerca de seis metros de profundidade do local de acesso.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) analisou o local do acidente e vai apontar as causas. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e ainda não há identificação confirmada.