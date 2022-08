Um casal ficou gravemente ferido após o veículo em que estavam bater em uma vaca que estava no meio da MT 343, na localidade do Taquaral, em Cáceres. De acordo com a Policia Militar, o casal seguia da cidade de Cáceres em direção ao Distrito de Vila Aparecida que fica no mesmo município.



O casal seguia em seu carro um veiculo Volkswagen Gol G4 quando teriam sido surpreendidos com o animal na pista, e que depois da colisão acabaram saindo da pista. Conforme uma testemunha que conversou com a senhora de iniciais M. A. C (39 anos) que disse que seu esposo de iniciais E. O. P (40 anos) está internado no Hospital Regional Dr. Antônio Fontes em estado grave.



Os animais que ocasionaram o acidente estava com uma marca com letras “NE”. O veículo foi entregue aos familiares das vítimas. O acidente seguira sendo acompanhado pela Policia Judiciária Civil de Cáceres