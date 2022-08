O fogo começou no sábado (13) e já dura cinco dias. Cerca de 800 hectares de área de preservação já foram queimadas.

O incêndio no Parque do Cristalino II, que começou no sábado (13), em Novo Mundo, a 791 km de Cuiabá, pode ter sido causado por uma aeronave que pousou no local, segundo o delegado de Guarantã do Norte (MT) responsável pelas investigações Lucas Lélis. O fogo continua e já dura cerca de cinco dias.