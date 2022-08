Uma oficina e uma residência foram destruídas pelo fogo no distrito Ouro Branco, em Nova Canaã do Norte, na tarde de ontem (17). De acordo com as informações, o fogo começou na oficina e se espalhou para a residência vizinha.

Um funcionário estava fazendo uma solda em um caminhão e alguma fagulha provocou o incêndio. Além do caminhão, um outro veículo também teria sido incêndiado, mas essa informação não foi confirmada.

O distrito fica a cerca de 30 km da cidade e até chegar o socorro da prefeitura, o fogo se espalhou e destruiu a casa, onde morava uma família com um bebê recém-nascido. Segundo populares, um funcionário da oficina teria sofrido um ferimento leve no braço. No mais, todos saíram ilesos, restando apenas os danos materiais