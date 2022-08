Victor Hugo da Silva Almeida, de 16 anos, foi assassinado com dois tiros dentro de um carro de aplicativo de transporte, no final da noite de quinta-feira (18), em Nova Mutum. O autor dos disparos foi um ‘amigo’ da vítima, que fugiu depois do crime.

De acordo com as informações apuradas, o crime foi registrado por volta das 23h30. Victor estava na companhia do amigo quando chamaram um carro por aplicativo de transporte.

Mas, no meio do caminho, o suspeito afirmou que não estava com o documento, então, eles retornaram para busca-lo. Segundo a motorista do carro, em determinado momento, flagrou o suspeito com a arma em punhos.

Como os dois estavam no banco traseiro do veículo, iniciaram uma luta corporal até que o ‘amigo’ disparou duas vezes contra Victor. Depois, fugiu do carro.

A motorista, assustada, também abriu a porta do carro e correu. Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Victor já estava sem vida. Cena do crime foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil.