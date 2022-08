A ventania registrada, ontem à noite, derrubou árvores em um conjunto de chácaras em Sorriso, danificando uma Toyota Hilux, um Hyundai Azera e uma VW Amarok. De acordo com a estação do Instituto Federal de Mato Grosso, ventos de até 58 km/h foram registrados no bairro Santa Clara.

“Para veículos que tem seguro, acionar quanto a Defesa Civil como o Corpo de Bombeiros para documentar. É interessante que chame, para isolar o local. Hoje andamos pela cidade e não vimos mais nenhuma árvore caída”, explicou ao Só Notícias, o coordenador de Defesa Civil, Alberto dos Santos.

Na estação do instituto localizado em uma fazenda, ventos de 48 km/h foram registrados. Neste momento, os ventos estão entre 5 e 15.