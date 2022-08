Buscando auxiliar a autoestima de um adolescente vítima de bullying na escola, a equipe da Polícia Civil, no município de Brasnorte, proporcionou ao jovem uma manhã na Delegacia de Polícia, em que ele pode conhecer um pouco sobre os trabalhos dos policiais e a valorização pessoal.

A ação ocorreu após policiais da Delegacia de Brasnorte tomarem conhecimento de que o adolescente, de 15 anos, bastante tímido e com poucos amigos na escola, foi diagnosticado com depressão profunda em decorrência de situação bullying sofrida no ambiente escolar.

Diante dos fatos, a equipe da Polícia Civil conversou com pais e professores e decidiu convidar o adolescente para conhecer as dependências da delegacia e um pouco mais da atividade policial.

Durante o encontro com a equipe, o aluno teve a oportunidade de conhecer as atividades realizadas pelas três carreiras policiais, investigador, escrivão e delegado, assim como conversar com toda equipe sobre outras questões como autoconfiança, autoestima, e as diferenças de cada pessoa.

O delegado de Brasnorte, Eric Márcio Fantin, destacou que a manhã com o adolescente foi um momento de aprendizagem tanto para o aluno, que pode perceber o seu valor, quanto para os policiais que participaram da ação, ajudando ao próximo.

“Foi uma oportunidade de mostrar para ele o quanto ele é importante para família, para sociedade e principalmente para Deus”, disse o delegado.