Vítima acreditou que estava falando com um prestador de serviço de transporte e fez a transferência do valor

Uma vítima do golpe do falso perfil do Whatsapp conseguiu recuperar o valor de R$ 38 mil, nesta quinta-feira (18.08), após a atuação da Polícia Civil, em ação conjunta da Delegacia de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá) e Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).

O crime de fraude eletrônica ocorreu na quarta-feira (17), quando o suspeito entrou em contato com a vítima, moradora de Lucas do Rio Verde, se passando por um prestador de serviço de transporte de grãos e pediu a transferência do valor.

Acreditando que falava com o seu prestador de serviço, a vítima realizou a transferência via pix e somente depois descobriu que foi vítima de golpe.

Assim que foi comunicada dos fatos, a equipe de policiais civis de Lucas do Rio Verde entraram em contato com a DRCI, que, com apoio do Setor Antifraudes da agência bancária, conseguiu o bloqueio do valor na conta. Após algumas providências junto ao banco o valor será restituído à vítima.