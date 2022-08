Um idoso de 64 anos, dono de uma quitinete no bairro Vila Bela, em Sorriso (416 km de Cuiabá), procurou a Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (18) e registrou denúncia de assédio contra uma mulher de 19 anos, que é sua inquilina.

A jovem, por sua vez, também registrou boletim de ocorrência contra o idoso, acusando-o de ter se masturbado na cama dela quando foi cobrar o aluguel. As versões são contraditórias e mostram acusações mútuas com viés sexual.

Segundo a Polícia Civil, na versão do idoso é de que ele foi até a quitinete cobrar o aluguel, sendo recebido pela mulher. Primeiramente, ela teria o ameaçado puxando uma faca contra ele. O homem relata que foi ajudado por vizinhos, impediram a jovem de atacá-lo.

Minutos depois, segundo o relato do homem, a inquilina pediu que ele entrasse para ambos resolverem a situação com calma. Já dentro da residência, a mulher teria começado a tirar a roupa. O idoso acredita que ela queria manter relações sexuais com ele para não pagar as contas em aberto.

Além do aluguel, ele disse a jovem também não pagou as faturas de água e de energia elétrica da quitinete. Já o boletim de ocorrência registrado pela jovem traz outro relato. Conforme ela, após pagar o aluguel continuou com os trabalhos domésticos e ao voltar para a sala flagrou o idoso dentro de um dos quartos, sobre a cama, se masturbando.

Ainda, segundo o documento policial, essa não seria a primeira vez que ele teria praticado tal ato. De acordo com a mulher, o marido dela chegou no local e após uma discussão, o idoso teria corrido atrás do casal com um facão.

Durante a perseguição ele teria dito que ela era uma vagabunda e que estava assediando-o. As duas versões foram registradas em boletins de ocorrência distintos, confeccionado pela Policia Militar.