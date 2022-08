Três pessoas envolvidas em um homicídio ocorrido em março deste ano, no município de Bom Jesus (GO), tiveram mandados de prisão temporária cumpridos, na madrugada desta sexta-feira (19), em ação conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso e Polícia Civil de Goiás.

As investigações do crime apontaram que a vítima, Josemar Batista Guedes,59, foi morta por engano, sendo confundida com o verdadeiro alvo dos criminosos. O crime teria sido motivado por uma briga entre facções criminosas ocorrida dois dias antes dos fatos.

Na ocasião, os homicidas pretendiam matar outra pessoa, que se encontrava no mesmo estabelecimento, e, como os dois usavam bonés vermelho, o atirador se confundiu e executou a vítima, que não tinha antecedente criminal.

Nas diligências conjuntas, realizadas pelas equipes da Delegacia de Alto Boa Vista (1.059 km a Nordeste) e Delegacia de Bom Jesus (GO), dois coautores do crime tiveram os mandados de prisão cumpridos na cidade de Bom Jesus, entre eles a pessoa que pilotava a motocicleta que transportou o atirador ao local do crime. O terceiro suspeito, identificado como o executor dos disparos, foi preso por policiais civis em Alto Boa Vista.