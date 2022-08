Além disso, as crianças puderam se deliciar com guloseimas e fazer a festa no 'trenzinho furacão'.

Diante do baixa adesão e da necessidade de atualização do Cartão de Vacinação, o município de Colíder, a 648 km de Cuiabá. As crianças e adolescentes que foram atualizar as vacinas ganhou um passaporte com direito a um passeio pela cidade no 'trenzinho furacão'.

Para reforçar o passeio, personagens foram convidados e as crianças e adolescentes puderam ouvir as músicas mais tocadas no aplicativo TikTok e exibir as coreografias.