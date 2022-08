Um grave acidente de trânsito violento tirou a vida de um homem de 43 anos de idade no início da tarde deste sábado, dia 20 de agosto, no município de Aripuanã, no Mato Grosso. Uma outra pessoa que estava na garupa da moto ficou ferida, mas foi socorrida com vida.

O acidente envolvendo uma caminhonete Hilux e uma motocicleta Honda Bros aconteceu próximo das 12h20 em uma curva na estrada Progresso sentido ao distrito de Conselvan.

A Polícia Militar isolou a área e comunicou o fato a Polícia Judiciária Civil que compareceu no local que ficar cerca de 10 km do município.

Em relação ao acidente o motorista da caminhonete Hilux José Mario Benette, de 45 anos, relatou aos policiais que trafegava sentido Conselvan com sua filha de 12 anos, que ao se aproximar da curva pela esquerda a moto veio em alta velocidade na contra mão e acabou colidindo de frente com a Hilux.

A equipe policial constatou que o condutor da motocicleta Honda Bros de cor preta José Luiz Ribas de Paula sofreu fraturas na cabeça, tórax e pernas, e infelizmente morreu no local.

O homem que estava na garupa da moto identificado como Marcos Rodrigues Miranda, de 56 anos, foi socorrido com vida e levado ao hospital da cidade. Ele confessou à polícia que tinham ingerido bebida alcóolica onde trabalhavam e não se recordou demais nada sobre o ocorrido.

Os investigadores realizaram os trabalhos periciais no local e depois o corpo da vítima fatal foi liberado para o exame de necropsia e depois aos familiares.

A delegacia de Aripuanã vai acompanhar o caso.