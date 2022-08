As pedras têm alto valor comercial no mercado internacional para suposto emprego na fabricação de medicamentos

O funcionário de um frigorífico de Rondonópolis (220 km de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nessa quinta-feira (18) por furto de cálculos biliares bovinos, que têm alto valor comercial no mercado internacional para suposto emprego na fabricação de medicamentos. Os cálculos estão avaliados em, aproximadamente, 20 mil dólares.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município foi acionada pelo frigorífico que informou o fato, sendo constatado por meio de imagens do circuito de segurança. O suspeito foi abordado no vestiário e em revista pessoal foram encontradas 42 gramas de pedras escondidas em sua roupa íntima.

Na residência dele foram encontradas algumas peças do frigorífico (facas, uma chiara e ganchos) e uma balança de precisão, que ele disse usar para pesar os cálculos. O suspeito declarou ainda que revendia as pedras biliares por R$ 250 reais o grama. Na cotação internacional vale em torno de 500 a 600 dólares o grama.

Conduzido à Derf de Rondonópolis, o suspeito foi autuado em flagrante por furto. Em interrogatório, ele declarou que já havia furtado as pedras biliares em outras ocasiões.