Ele relatou à Polícia Militar que perdeu o controle do veículo próximo a uma rotatória.

Um motorista de 49 anos capotou a caminhonete em um acidente de trânsito, na quinta-feira (18), no Bairro Setor Industrial, em Matupá, a 696 km de Cuiabá. Após a batida, ele foi preso pela Polícia Militar por dirigir sob influência de álcool.

Conforme a polícia, o homem capotou o veículo próximo a uma rotatória. Ao chegar no local, a equipe constatou que o suspeito estava em estado visível de embriaguez. Durante as buscas, os policiais encontraram dois revólveres e 64 munições que estavam dentro do veículo.