Foi encontrado na manhã deste sábado (20), um tipo de oferenda contendo pratos com farofa, cebola, tomate, alface, galinhas mortas, velas, cadeado, corrente, perfume, bebidas, cigarro, frutas, pipoca, além de uma pequena quantia de dinheiro espalhada pelo chão.

Esse material foi encontrado no final da Av. Mutum, bairro Jardim Califórnia, próximo da quadra de tênis, em Nova Mutum/MT, após receber fotos e vídeos a equipe do site Power Mix foi até o local onde foi encontrado também urubus se alimentando das galinhas mortas.

Ao buscar mais informações, foi descoberto que na noite de sexta-feira (19), por volta das 19h30 cinco pessoas chegaram no local, 2 em uma motocicleta e três em um veículo de cor branca, onde permaneceram por cerca de 20 minutos e posteriormente foram embora deixando a oferenda.

Em meio aos objetos havia alguns papeis contendo nomes de duas mulheres, junto com as frutas e champagne, nome de quatro investigadores e de um delegado, ambos do GCCO, que estavam em meio a um repolho roxo, outro papel contendo mais 3 nomes e no prato onde havia sangue da galinha, velas, corrente e os cadeados, continha no fundo um papel onde possivelmente teria o nome de alguém.

Dez nomes estavam em meio a oferenda encontrada essa manhã em Nova Mutum.

Também havia um vidro de perfume, uma forma com milho de pipoca, outro prato com milho de pipoca com um molho semelhante a ketchup.

É a segunda vez que esse tipo de oferenda é encontrado na região, a primeira foi na rotatória da cruz e agora alguns metros à frente, no final da Av. Mutum.

O represaria espiritual e os nomes dos funcionários públicos foi devido a operação contra o crime organizado que ocorreu durante a semana no Estado de Mato Grosso e também no Rio de Janeiro.

Como já noticiado, A Força-Tarefa de Segurança Pública de Mato Grosso (FTSP/MT), composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, deflagrou na ultima quinta-feira (18.08) a Operação Dissidência para cumprimento de 22 mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 36 de busca e apreensão nos Estados de Mato Grosso e Rio de Janeiro contra envolvidos em crimes como homicídios, tortura e tráfico de drogas.

Durante as investigações da Força-Tarefa foi identificado que na região Centro-Norte de Mato Grosso estaria ocorrendo uma guerra entre uma facção criminosa e sua dissidência pelo controle na venda de drogas, principalmente, no município de Sorriso, o que provocou um aumento exponencial em homicídios no município.

A Força-Tarefa de Segurança Pública instaurou um inquérito policial para apurar os fatos e, com um complexo trabalho de investigação e de inteligência, as equipes identificaram os líderes das facções na região, inclusive, de dentro do sistema penitenciário, bem como outros integrantes responsáveis por promover homicídios, torturas, tráfico de drogas, entre outros crimes graves.

Também foi possível identificar uma mulher de 30 anos como uma das líderes do grupo criminoso, que residiria no Estado do Rio de Janeiro e transitava com frequência entre os municípios do Rio de Janeiro e Macaé, locais onde possuía residência.

Cumprimentos de mandados

Foram cumpridos mandados expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso nos municípios mato-grossenses de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Marcelândia, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Tangará da Serra e Guarantã do Norte, e nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé (RJ).

Também foram cumpridos mandados de prisão na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop; na Penitenciária Central do Estado e na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, ambas em Cuiabá e na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo, em desfavor de criminosos que já se encontravam presos.

Efetivo

Além das equipes da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, que incluíram cães farejadores com o intuito de busca por entorpecentes, também foram utilizados helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Cioaper) e da Polícia Rodoviária Federal.

A FTSP/MT é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar e tem por objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado no Estado de Mato Grosso.

De acordo com o delegado Gustavo Godoy, um dos supervisores da força-tarefa, da taxa de dois homicídios registrados em Sorriso no mês de julho do ano passado, o número subiu para 11 em julho deste ano. As mortes foram todas ligadas a essas facções.

O delegado de Polícia Federal, Antônio Flávio Rocha Freira explica que os integrantes de uma facção começaram a discordar e brigar pelo controle do tráfico de drogas e pelas ordens de mortes que eram dadas. Por discordarem, houve uma dissidência do grupo. Os integrantes que saíram criaram uma nova facção, rival da principal que comandava a região.

"Por causa disso, começou a ocorrer uma guerra entre eles. Um tentava matar o outro. Nos deparamos com uma situação muito crítica aqui em Sorriso, que seria o foco central dessa guerra existente", afirma.

Ele também explica que muitas ordens saíam de dentro do presidio.

"Foi identificado um dos chefes que está preso e dentro da própria prisão estava decretando as mortes de integrantes rivais que estavam em liberdade e outros que estavam presos em outras penitenciárias. O suspeito é conhecido com conselheiro do grupo no norte do estado", afirma.