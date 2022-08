O capotamento envolvendo uma Toyota Hilux prata aconteceu ontem de madrugada, na rodovia MT-140, sentido Santa Carmen. Segundo o condutor o do veículo, de 41 anos, ele tentou desviar de uma anta que havia invadido a pista. Os passageiros, ambos de 17 anos, foram socorridos pela equipe médica do município.

De acordo com o registro policial, o motorista relatou que seguia de Sinop sentido Santa Carmen, quando o animal invadiu a pista e, tentou desviar pela esquerda, acabou perdendo o controle e capotou.

O filho do condutor que estava no banco do carona teve cortes em seu rosto, enquanto o jovem no banco traseiro teve escoriações nos braços. O condutor alegou sentir dores no peito devido estar usando o cinto de segurança no momento da colisão.

A caminhonete teve diversos danos e vidros e para brisas quebraram com o impacto. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência registrado.

Hoje, em Sinop, no entroncamento da BR-163 com a rodovia 423 (rodovia de acesso a Claudia), houve acidente com três veículos.