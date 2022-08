Uma carreta que estava estacionada em um posto de combustível às margens da Mt-320 em Colíder, acabou "andando sozinha" e atravessando a rodovia, indo bater em um muro de uma empresa.

O fato ocorreu na tarde de hoje (22). De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, o motorista pode ter esquecido de puxar o maneco (freio de mão) e o veículo desceu sozinho. Com o impacto, parte do muro caiu em cima de um veículo estacionado e de uma moto.

Por sorte, ninguém ficou ferido.