Uma confusão causou tumulto na manhã desta segunda-feira, 22 de agosto, no bairro Residencial Santa Terezinha, em Cuiabá. Um homem, identidade não revelada, confundiu a peça de um caminhão com uma bomba e o esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para ir até o local.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem ouviu um barulho de tic-tac vindo de duas caixas que estava em frente a sua residência e acionou a polícia. Assim que as equipes chegaram, o local foi isolado e a identificação do suposto artefato realizada.

Após análise, foi constatado que se tratavam de dois sensores de temperatura, e que, após a realização do scanner (raio x), não foi constatado os componentes de um artefato explosivo. Todo o material foi encaminhado para a análise.