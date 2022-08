Um homem de identificação não divulgada, ficou ferido após ser esfaqueado pela companheira, na noite deste último domingo (21), na rua Diamantes, bairro Jardim Pérola, em Sinop. O esfaqueamento ocorreu após uma briga de casal.



Conforme informações da vizinha do casal, eles foram para um rio e ingeriram bebidas alcoólicas. Após retornarem, a testemunha relata que foi possível ouvir o homem gritando e indo até o encontro da mesma com alguns ferimentos no braço, ocasionados por arma branca.



“Ela (a esposa), ameaçou de matar ele, nem que ela pulasse esse muro aqui. Ela sempre se refere ao ex-marido, cada vez que ela bebe, ela fala do ex-marido, aí ele se zanga né, fica estressado. Ele agrediu um pouco sim, porque ela o esfaqueou, e queria esfaquear novamente”, conta a vizinha sobre a dinâmica dos fatos.



Diante dos relatos envolvendo o casal, a Polícia Militar foi acionada, encaminhando a mulher para a Delegacia. Já o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade hospitalar, onde passou por atendimentos médicos.



O caso passa a ser investigado.