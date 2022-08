Uma onça-pintada foi encontrada morta, na manha desta terça-feira (23), no distrito Campinho Verde, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o felino tenha sido atropelado.

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h para atender o caso, mas o animal já estava sem vida quando a equipe chegou. Ainda segundo a equipe, a onça estava em uma estrada asfaltada no distrito, com um ferimento grave no maxilar quando foi encontrada.

O Corpo de Bombeiros informou que ocorrências que envolvem animais atropelados são comuns na região. O corpo do animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), para avaliações clínicas e trâmites legais fúnebres, caso necessário.