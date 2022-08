O Corpo de Bombeiros encaminhou, hoje, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), uma mulher de 25 anos que deu à luz em uma residência localizada na rua 11 do bairro Boa Esperança.

“Chegamos ao local, a avó já tinha auxiliado a mãe no momento do parto. Chegamos e demos assistência ao bebê e à mãe. Realizamos o clampeamento e o corte do cordão umbilical. A criança estava rosada, consciente e com pulso evidente. Chorou, na verdade. A mãe também estava bem”, afirmou a sargento Marisa.

Segundo a militar, a equipe também ajudou a estancar um sangramento na parturiente. Após a regulação com a médica do Corpo de Bombeiros, bebê e mãe foram conduzidas para a UPA.

A sargento ainda destacou que foi a primeira vez, em 18 anos de corporação, que teve contato com o auxílio a um parto.

“Foi muito legal, na verdade. Já havia conduzido parturientes para o hospital, mas nunca houve esse contato efetivo. Achei muito legal até porque eu sou mãe. Minha filha tem dois anos, então, você relembra sua experiência. Geralmente, a gente é acionado para tragédia. Quando a gente vê uma criança é uma esperança de uma vida que vem para mudar esse mundo”, enfatizou.