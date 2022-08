O caso foi registrado no município de Carlinda no início da noite desta terça-feira (23) durante rondas ostensivas da Polícia Militar. O homem de 26 anos foi conduzido por não possuir CNH e estar com veículo adulterado.

A guarnição realizava rondas no centro do município quando visualizou uma moto Biz, sem placa e em alta velocidade, sendo realizado o acompanhamento. O suspeito foi abordado na checagem do veículo, foi constatado que o chassi estava adulterado e que o suspeito não possui nenhum documento que possa provar a procedência da motocicleta.

Diante os fatos o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as providências que o caso requer.