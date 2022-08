Na tarde do último sábado, 20, um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163 próximo a Itaituba, sudoeste paraense. O homem estava em um carro que foi abordado pela fiscalização, e ao ter os documentos checados, a polícia descobriu um mandato de prisão da justiça do Mato Grosso, por homicídio e ocultação de cadáver.

A polícia ao checar os documentos da mulher que estava no banco do carona, também descobriu que ela é procurada pela justiça do Mato Grosso e pelos mesmos crimes. Os mandados foram expedidos pela Comarca de Guarantã do Norte (MT), e segundo a PRF o casal é considerado perigoso.

Após constatação dos agentes, os dois foram presos e por segurança permaneceram algemados durante toda a condução à delegacia, no município de Itaituba.