O prefeito Roberto Dorner lançou oficialmente, hoje, o tradicional Festival de Praia, evento que marcou os anos 2000 em Sinop e região. A festa integra a extensa e especial programação do 48º aniversário do município, com o “Festeja Sinop” e será na praia do cortado, nos dias 7, 10 e 11 de setembro, com show nacional do grupo Sambô (na abertura).

“A gente está feliz porque as coisas estão acontecendo. O que estamos fazendo aqui vai girar a economia da cidade, muita gente virá de outros municípios. Vai girar a economia de restaurantes, hotéis, shopping, tudo isso vai ganhar com esse festival. Estamos colocando a cidade em evidência”, comemorou o prefeito.

Dorner também lembrou que o evento significa um resgate histórico. “É um trabalho que não acontece há cerca de 16 anos, e é muito importante. É um local onde todos podem se divertir, a praia é grande e comporta a população. Quanto mais pessoas tiverem aqui, mais bonita vai ficar essa praia. Estamos muito felizes”.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Klayton Gonçalves, lembrou que os portões serão abertos ao público às 6 horas e o fechamento será às 17 horas. O retorno à cidade contará com comboios organizados pelas forças de segurança nos três dias de evento. Além disso, nos demais dias a visitação à praia não é permitida “É importante a população lembrar que não é uma área de acampamento, não é esse nosso objetivo. Queremos fazer um evento em que as famílias possam vir curtir essa praia e os shows que serão promovidos”.

Entre as forças de segurança parceiras, estão a Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, além do auxílio da Guarda Civil Municipal. “Vale lembrar que também não queremos que as pessoas tragam bebidas alcoólicas em garrafas de vidro, não permitiremos fogo, para churrasco por exemplo, ainda estamos numa época de muita seca, tem capim por aqui, então se você quiser trazer algum alimento pré-cozido, preparado, é autorizado. Não será permitido nenhum tipo de material perfuro cortante, como espeto, faca, entre outros. Teremos uma triagem aqui. O prefeito pensa na segurança de todos e bem-estar”, ressaltou.

O secretário municipal de Trânsito e Transporte Urbano, Major Joubert Sacramento, reforçou que a intenção dessas ações é proporcionar mais segurança. “Seremos rigorosos na fiscalização, então vai ter fiscalização de trânsito, inclusive com bafômetro. Quem for aproveitar o festival, se beber não dirija, porque vamos cumprir isso rigorosamente”, acrescentou.

Também parceira do festival, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, atuou na limpeza da praia e melhorias na estrada que dá acesso, com cascalhamento e outros serviços. “Viemos por mais de 10 vezes e nossa equipe atuou por mais de 30 dias. Ainda vamos dar manutenção nas estradas, jogando água no dia do evento, com algumas caçambas de lixo para auxiliar. Pedimos à população que tenham cuidado, a estrada no meio da mata não pôde ser muito aberta, por conta das leis. O espaço de estacionamento está preparado, fizemos o aceiro, dentro da legalidade para não ter um crime ambiental e respeitando todas as autoridades que participam desse evento”, explicou o gestor da pasta Remídio Kuntz.

A Marinha do Brasil, por sua vez, intensificará as ações nas águas. “Faremos a parte de contenção das embarcações no rio, para que os banhistas tenham uma área livre e segura para se divertirem nesse momento. A recomendação é que usem o colete, não façam uso de bebida alcoólica, tenham em mãos os documentos da embarcação, pessoais também, para os que trabalhos possam ser seguros e tenhamos um evento brilhante”, enfatizou o capitão-tenente da Marinha, Vinicius Oliveira Celestino.

Esta fiscalização e outros detalhes do festival também contam com parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. “Nosso trabalho aqui é de fiscalização também, como a gente viu, o Remídio fez essa limpeza somente em áreas consolidadas, que já estavam abertas, então a gente continuará agora fazendo a fiscalização nos rios”, completou o analista técnico da Sema, Jackson Medeiros.

O Festival de Praia tem como parceiros, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Sema, Polícia Militar, além do Grupo Sinop, Shopping Sinop, Grupo Machado, Ascia Fiat, Câmara de Vereadores e Sinop Energia.