O Simenorte realizou no município de Apiacás, nos dias 23 e 24 de agosto, o Projeto Saúde na Indústria. Essa iniciativa leva informação, orientação e prevenção, através de ações práticas, como aferição de pressão, teste de glicemia e a regularização do cartão de vacina – com vacinas para gripe, hepatite, covid-19 e antitetânica. Serão atendidas oito empresas, que totalizam 300 colaboradores.

Segundo dados do Ministério da Saúde, essa doença – pressão alta – é caracterizada por níveis de pressão maiores ou iguais a 140 e/ou 90 mmHg. No Brasil são aproximadamente 32,5% das pessoas adultas sofrem com esse problema. Ainda segundo do Ministério da Saúde, em 90% dos casos da doença, houve uma herança genética paterna.

Para o presidente do Simenorte, Frank Rogieri de Souza Almeida, a entidade pensa de forma macro. “Além de aplicar essas doses de vacinas nos colaboradores ligados as empresas, também orientamos e repassamos informações. Sempre digo que, enquanto empresário e presidente de uma classe, é necessário pensar de forma macro. Os nossos colaboradores são nosso maior patrimônio, se ele estiver bem, trabalha feliz”, explica.

Vale lembra que uma vez ao ano o Simenorte realiza essa ação, sempre com foco no bem-estar dos colaboradores da base florestal. “Deixo aqui os meus agradecimentos aos empresários e colaboradores, pelo excelente trabalho que estão executando. Também não posso deixar de agradecer ao município de Apiacás por entender a importância do projeto e nos ajudar”, finaliza Almeida.