Uma casa de madeira foi totalmente consumida por um incêndio em minutos. A tragédia aconteceu na tarde de terça-feira, 23 de agosto, em uma propriedade rural às margens da Rodovia MT-208, a pouco mais de 10 quilômetros do núcleo urbano de Alta Floresta.



Não houve feridos, mas vítimas da situação, são seis pessoas, sendo um casal e quatro crianças que, em minutos, viram uma estrutura com quartos, sala, cozinha, área e banheiro sendo destruída totalmente pelo fogo.



As chamas conforme o caseiro Leandro André Vieira, começaram pelo quarto, possivelmente devido circuito em uma das tomadas. A chave do padrão foi desligada assim que viram, mas segundo ele, não houve tempo para mais nada a não ser pegar alguns documentos, ficando ele, a esposa e os quatro filhos apenas com a roupa do corpo.



Vizinhos foram chamados e o Corpo de Bombeiros acionado, mas o vento, labaredas forte e estrutura de madeira seca só contribuíram para que o incêndio destruísse a casa mais rápido, deixando Leandro e a família desesperados, pois essa é a segunda residência que eles perdem em pouco mais de um ano e também destruída por fogo.



Quando no local já tinha várias pessoas tentando ajudar e bombeiros amenizando a situação, com corre-corre da família chorando para todos os lados, uma das filhinhas do casal, com cerca de quatro anos, disse naquele momento, o que muitos jamais imaginariam. “Calma pai, a gente vai conseguir de novo outra casa”.



A frase inocente na pequena vítima emocionou quem estava presente e fortaleceu os pais que abraçaram os filhos, agradecendo a Deus, pela vida e dizendo que o trabalho e saúde e apoio de quem puder lhe ajudarão a reconstruir tudo que foi perdido.



Doações podem ser feitas à família através dos telefones 66 99241 9985 – Arão Leite, Jornal da Cidade) ou através da TV Nativa na Rua G, esquina com G-3, Setor G Alta Floresta e fone 66 98400 1712 e 66 3521 1712.