Segundo a polícia, durante surto psicótico, homem invadiu a unidade e cometeu o crime por ter tido um "mau atendimento" dias antes.

Um homem esfaqueou, nesta quinta-feira (25), uma médica e uma agente de saúde que trabalhavam na Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro São José, em Primavera do Leste, a 240 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito relatou que teve um "atendimento ruim" anteriormente por uma pessoa naquela unidade de saúde. A agente Regy Rouse Lopes de Oliveira, de 50 anos, morreu.

A médica, Jaqueline Matos da Croce, de 31 anos, está grávida de cinco meses e foi atingida no abdômen. O estado de saúde dela é considerado grave, segundo a polícia. Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito estava com a faca escondida na região da cintura e esperou a consulta de outra paciente para entrar no consultório, onde esfaqueou a médica.

Uma testemunha interviu pegando uma mesa de madeira e indo em direção ao suspeito, que parou com as agressões.

De acordo com o registro policial, o homem conseguiu sair do consultório e esfaqueou a agente de saúde na região do tórax. Segundo a Prefeitura do município, a facada atingiu o coração de Regy e ela morreu.

O suspeito foi conduzido para delegacia da Polícia Civil.A Prefeitura de Primavera do Leste (MT) informou, por meio de nota, que o suspeito, de 34 anos, teve um surto psicótico e presta auxílio às vítimas.

"A Secretaria Municipal de Saúde lamenta e repudia a agressão sofrida pelas profissionais, que estão recebendo toda assistência necessária. A prefeitura já estuda ações efetivas para dar mais segurança a estes profissionais", diz trecho da nota.