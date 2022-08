O Polícia Militar localizou e retirou do rio Lira, esta manhã, uma Honda ML vermelha. A Defesa Civil estava trabalhando e fiscalizando o rio quando localizou a moto e avisou a polícia. Os soldados amarraram uma corda e puxaram a moto.

Um sargento informou que a placa da moto foi checada e que seria de propriedade de uma mulher, “vítima de homicídio, no último dia 25”, “no bairro Nova Aliança”, “quando os suspeitos subtraíram a motocicleta dela”. “Posteriormente, foi feito boletim de ocorrência do furto, roubo” e “hoje, com ajuda da Defesa Civil, conseguimos recuperá-la”.

Os militares informaram que a motocicleta não teria sido usada em nenhuma ação criminosa e que provavelmente foi deixada no local após o assassinato.