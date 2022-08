Uma mulher de 35 anos foi espancada e teve a casa incendida pelo ex-namorado, de 26 anos, na tarde da última quarta-feira, 24 de agosto. O caso foi registrado na região central de Cotriguaçu (952 km de Cuiabá).

Segundo o boletim de ocorrência, os policias chegaram ao local e encontraram a casa de madeira em chamas. Um homem se apresentou como proprietário da casa e disse que alugava o imóvel para uma mulher, que tinha duas crianças.

Os policiais foram informados de que a mulher, assim que viu a casa e seus pertences em chamas, teve um mal estar e precisou ser socorrida pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada ao Hospital Municipal e liberada logo em seguida.

Os policiais encontraram a vítima na casa da irmã, aos prantos. Ao ser questionada sobre o incidente, a mulher disse aos militares que não se tratava de um acidente e sim de um crime cometido pelo ex-namorado.

A mulher disse que o suspeito teria ido até a sua casa na noite anterior e os dois tiveram uma discussão. Nesse momento, ela ligou para o ex-marido para ir até a cidade para conversarem. O suspeito estava ao lado e a mulher disfarçou, dizendo que o pai de sua filha estava indo até o município.

A vítima contou ainda que foi enforcada até desmaiar e, ao recobrar a consciência, viu o suspeito com uma faca na mão, ameaçando-a de morte caso gritasse. Nesse momento, a mulher acenou com a cabeça em sinal de entendimento e procurou a filha de 4 anos, com medo de que o suspeito pudesse ter feito algo pior.

A menina teria presenciado toda a agressão. Quando amanheceu, a mulher disse para o suspeito que levaria a filha na babá e depois iria trabalhar e, quando retornasse, não queria o suspeito mais em sua casa.

Porém, ao chegar no horário do almoço, encontrou o suspeito ainda em sua casa. Ele teria dito que seu celular estava no conserto. A mulher então voltou para a casa da babá e aguardou o ex-marido chegar, para que ele tirasse o suspeito de dentro da casa.

Assim que o homem chegou, ele foi com a vítima até a residência. Ao ver o ex-marido da vítima, o suspeito tentou correr, mas foi cercado. O homem disse para o suspeito ir embora do local e não voltar mais.

A vítima voltou para o trabalho e o ex-marido voltou para sua cidade. Poucas horas depois, a mulher recebeu a informação de que sua casa estaria pegando fogo.

Diante da situação, a mulher pediu medida protetiva, pois teme pela sua vida e de sua filha, já que o suspeito demonstrou ser extremamente perigoso. A casa foi totalmente destruída pelo fogo e a vítima perdeu todos os pertences.

O suspeito está foragido.