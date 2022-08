Bandidos armados roubaram um caminhão e sequestraram o motorista Valério Lopes de Souza, 48 anos, na madrugada desta sexta-feira (26), na cidade de Nova Mutum (242 quilômetros de Cuiabá).

De acordo com informações apuradas pela reportagem, a vítima foi abordada por volta da meia-noite e por volta de 1h43 da madrugada, houve uma parada de 10 minutos e com abertura da porta do passageiro.

Os criminosos continuaram por mais 20 km e às 2h09 os bandidos pararam novamente e retiraram a placa e o localizador do veículo, entre a MT-010 e MT-235.

Nas buscas para localizar o motorista, a Polícia Militar encontrou a placa do caminhão, chinelo e outros objetos. Já são 12h horas que Valério está sem dar notícias.