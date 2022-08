O delegado da Polícia Federal Roberto Moreira da Silva Filho, de 35 anos, foi assassinado nesta sexta-feira (26), durante operação no município de Aripuanã (500 km de Alta Floresta). Informações preliminares são de que o delegado teria sido atingido por projetil que ricocheteou após ter sido efetuado disparo, pelos próprios agentes para cessar a ação do condutor do caminhão que não obedeceu ordem de parada e avançou sobre os agentes.

Um texto divulgado em grupo de policiais federais no WhatsApp confirmou a notícia.

“Prezados Colegas, é com muito pesar que informo o falecimento em serviço do DPF ROBERTO MOREIRA DA SILVA FILHO, chefe da DELEMAPH / MT, na data de ontem (26/08), no município de Aripuanã/MT. Os fatos estão sendo apurados pela equipe de plantão da SR/PF/MT, com apoio da DPF/SIC/MT. Presto as mais profundas condolências à família e aos amigos do estimado colega, que tanto engrandeceu a Polícia Federal com sua dedicação e companheirismo”, dizia a mensagem.

Roberto era chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (Delemaph) da PF, formado em Direito pela faculdade Iesplan, de Brasília, com mestrado em Direito Tributário e pós-graduado em segurança pública.

Estava em Mato Grosso há cerca de dois anos, quando assumiu a Delemaph (Delegacia de Repressao A Crimes Contra O Meio Ambiente e Patrimonio Historico) de Mato Grosso.