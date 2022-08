O acidente foi, esta noite, na MT-220 em Sinop, envolvendo uma veículo Renault branco e um VW Gol cinza. Seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelos bombeiros que confirmaram que uma da vítimas é o empresário e ex-prefeito Antônio Contini. Ele foi socorrido consciente e encaminhado ao hospital regional.

No Gol estavam três crianças que estão fora de perigo, segundo o sargento Streger. Os bombeiros também atenderam dois adultos.

As causas do acidente passam a ser apuradas. Os dois veículos, com o impacto, saíram da pista e ficaram na lateral. O Renault, onde estava Contini, tombou.