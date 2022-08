Menor de 11 anos tentou matar o pai com golpes de faca, no final da tarde de sexta-feira (26), no bairro Dona Júlia, em Tangará da Serra (239 km ao médio-norte de Cuiabá). Antes de fugir, a criança disse que já era faccionado e que iria voltar para mata-lo.

De acordo com as informações apuradas pelo , o caso foi registrado por volta das 17h30. A mãe do menino foi até a polícia comunicar o crime de tentativa de homicídio. Durante uma briga, o menor infrator pegou uma faca e foi para cima do pai, tentando acertar os golpes. Vítima reagiu, conseguiu se defender segurando a faca com as mãos.

Com isso, ele acabou ferido nas mãos e também no ombro. Quando a faca foi tomada, o menor conseguiu correr, pegou um pedaço de madeira e fez ameaças. Ele disse que já era faccionado no Comando Vermelho e que iria voltar para matar o pai. Polícia Militar chegou a ser acionada, mas o menino não foi achado. Caso será investigado.