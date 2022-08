A diretoria-geral da Polícia Federal emitiu comunicado lamentando a morte do delegado da instituição Roberto Moreira, 35 anos, morto após ter sido atingido com um tiro na cabeça disparado pela sua própria equipe, na madrugada de sábado (27). O policial estava trabalhando em uma operação contra madeireiros, na cidade de Aripuanã (500 km de Alta Floresta).

"A Direção-Geral da Polícia Federal manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do Delegado de Polícia Federal Roberto Moreira da Silva Filho, Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Superintendência de Polícia Federal, em Mato Grosso", diz trecho do comunicado encaminhado à imprensa.

Segundo as informações, a equipe que investiga crimes ambientais, liderada por Moreira, estava em ação próximo das áreas indígenas de Aripuanã, quando foram abordar um caminhoneiro. O motorista não obedeceu às ordens da equipe e fugiu, jogando o caminhão para cima dos policiais. Para se defender, a equipe atirou contra o veículo.

Um dos tiros ricocheteou, voltou e acabou atingindo o delegado, que estava atuando em Mato Grosso há um ano e meio. Desde março deste ano, estava atuando na Operação Onipresente, que tinha como objetivo acabar com o desmatamento em terras indígenas.

A direção do órgão federal ainda explicou que está acompanhando de perto a investigação sobre as circunstâncias da morte do agente. A morte de Roberto também deverá ser investigada pela Polícia Civil de Aripuanã.