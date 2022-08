Depois de uma bebedeira, um casal acabou indo parar no hospital e na delegacia, respectivamente na noite deste sábado (27) em Colíder. O fato ocorreu na residência do casal, na avenida Paraná. De acordo com o relato policial, após “tomarem todas” na casa de amigos, eles voltaram para casa com a intenção de tomarem um banho e continuarem a beber em outro local.

Porém o casal começou a discutir e partiu para vias de fato, iniciando uma sessão de socos, pontapés e puxões de cabelo. Por fim, segundo a versão da mulher, o marido teria partido para cima dela com uma faca, e na tentativa de tomar a faca, o homem acabou levando um corte na perna. A Polícia Militar foi acionada.

Os dois foram encaminhados para a delegacia.