Um funcionário de um açougue, que não teve o nome divulgado, perdeu o dedo indicador após prender a mão em uma máquina elétrica, usada para amaciar carne, na tarde de sábado (27), no Atacadão da Carne, no bairro CPA 2 em Cuiabá.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros foi acionado via Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de acidente de trabalho. Ao chegar no local indicado, o funcionário já havia sido levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Os militares se deslocaram até a unidade onde o paciente já estava com sedativos. Com o uso de uma esmeriladeira serraram as tampas do rolo da máquina e desprenderam a mão do trabalhador, que acabou perdendo o dedo indicador.