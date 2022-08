O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29-08), em frente a uma residência na Rua Tangará, Zona Leste de Sorriso. O adolescente identificado como Davi Pereira dos Santos, 15 anos de idade, foi alvejado por um grupo de quatro rapazes, segundo a Polícia Militar.

De acordo com o Sargento PM Warley, a guarnição deslocou para a região imediatamente ao ser acionada com informações de que teria ocorrido um homicídio.

Ele relatou que todos os jovens estariam no mesmo grupo, e após desavença ocorreu o homicídio. “Lá, nós fomos informados por alguns populares que quatro indivíduos teriam ceifado a vida deste jovem na data de hoje. Segundo relato das testemunhas este menor também estaria armado e após discussão com os outros quatro, estes teriam efetuado disparos contra ele”, contou o sargento.

A desavença teria iniciado no mesmo local em que ocorreu o homicídio segundo o policial. Cápsulas deflagradas foram encontradas no chão no local dos disparos.

A Politec foi acionada para as providências cabíveis e a Polícia Judiciária Civil segue investigando o caso. (Com informações de Milena Morais)