Isac da Costa Farias, 33 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo, em Poconé. Bandido ainda não foi encontrado.

Isac da Costa Farias, 33 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (29), no bairro Bom Pastor, em Poconé (104 km de Cuiabá). Ele foi seguido pelo criminoso, que o surpreendeu quando ele saía do banheiro de uma distribuidora da cidade. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o bandido estava escondido em um cemitério e seguiu Isac até a distribuidora, onde estava acontecendo um show ao vivo. Ele esperou a vítima atrás de uma barraca de lanches.

O vídeo mostra toda a ação do criminoso. Na imagem é possível vê-lo de capacete e máscara. Ele passa pelo banheiro, onde Isac está e, em seguida, volta com a arma em mãos e atira. Neste momento, com a vítima já no chão, o bandido atira outra vez. Em seguida, foge do local. Isac morreu na hora.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o atirador e nem suas motivações. A Polícia Civil vai investigar o homicídio.