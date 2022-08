Uma auditoria realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no frigorífico Redentor na cidade de Guarantã do Norte, em Mato Grosso, apontou uma série de irregularidades na unidade.

No entanto, mesmo com as falhas no cumprimento das normas sanitárias, o estabelecimento teve autorização do órgão para continuar abatendo animais no mercado interno e até exportando para outros mercados. As falhas foram encontradas no frigorífico que passou por auditoria entre os dias 23 e 24 deste mês.

Entre os apontamentos detectados pela equipe do Mapa que esteve no local, estão a oxidação generalizada dos trilhos, chaves e nórea do setor de abate e câmaras de resfriamento de carcaças. No Programa de APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) foi constatada contaminação por ingesta, além disso, o estabelecimento não estava cumprindo a frequência de coletas previstas, com interrupções não justificadas de ciclos de coletas de salmonela e enterobacteriaceae, entre outras irregularidades.

Também foram encontradas deficiências no controle integrado de pragas. No que diz respeito a higiene industrial e operacional, foi encontrado durante a auditoria um pedaço de papel de uma etiqueta dentro de uma bandeja branca, já higienizada, no setor de desossa.

Em relação aos procedimentos sanitários, foi detectada uma contaminação por vacina e abcesso maior que o limite estipulado pelo Programa de Autocontrole (PAC), sem tomada de ação corretiva. De acordo com o relatório, o frigorífico realizou apenas abates esporádicos em 2021, sendo oito no total.

Ele voltou a operar em 2 de março de 2022, suspendendo as atividades em 29 de julho deste ano, por questões comerciais. No último dia 19 de agosto a unidade voltou a produzir, porém em volume reduzido, abatendo 80 cabeças de gado por dia.

“Houve uma considerável dificuldade em demonstrar o domínio sobre as planilhas pelo estabelecimento. O mesmo ocorre com a apresentação das análises laboratoriais. Chama a atenção a má redação do PAC APACC, assim como o PAC Rastreabilidade, porém o monitor do PCC 18 demonstrou conhecimento e segurança no exercício de sua função”, diz o relatório.

Mesmo com todas as falhas encontradas pelo Mapa, a equipe de auditoria apontou que “o estabelecimento detém o controle de todos os processos avaliados”. Com isso, a unidade pode continuar produzindo normalmente, mas segue impedida de exportar o produto para a China por imposição da autoridade sanitária daquele país.

O consultor empresarial e especialista em comércio exterior Aldo Barrigosse acredita que o cenário acaba sendo desfavorável ao setor. “Essa situação acaba acendendo um sinal de alerta para o mercado chinês, europeu, asiático e isso é ruim para o mercado de carne geral”, avalia