O acidente envolvendo duas carretas (marcas e modelos não informados) e dois caminhões guincho, foi registrado, esta tarde, na rodovia entre Sinop e Itaúba. Não houve feridos. Uma grande fila de veículos se formou nos dois sentidos e o tráfego flui no pare e siga.

Conforme informações apuradas e, que ainda serão investigadas, dois caminhões guinchos faziam a retirada de uma carreta que havia saído da pista, quando o condutor de uma carreta vinha sentido Sinop colidiu contra os dois caminhões guinchos e ficou em posição ‘L’ na pista. Um outro carreteiro que trafegava sentido Itaúba para evitar a colisão saiu para fora da pista.

Com o impacto o cavalo-mecânico se desprendeu do chassi de uma das carretas. Um caminhão guincho ficou totalmente destruído, enquanto o outro ficou com danos na lateral e traseira. A carreta que saiu para fora da pista não teve grandes danos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para prestar auxílio na ocorrência.