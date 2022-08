Maycon Douglas e Jhonatan Santana morreram ainda no local. Crime é investigado.

Dois irmãos, identificados como Maycon Douglas e Jhonatan Santana, foram executados a tiros no início da tarde desta terça-feira (30), no bairro Vila Esmeralda, em Tangará da Serra. De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 13h, no meio da rua. Os dois irmãos chegaram de moto em um mercado, quando foram surpreendidos pelo criminoso, que já saiu atirando.

Imagens do local do crime mostram que um deles caiu no meio da rua e o outro caiu dentro do mercado. Os tiros atravessaram o capacete e acertaram a cabeça das vítimas, que morreram ainda no local. A Polícia Militar foi acionada e isolou a cena do crime. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve no local e deu início aos trabalhos.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico legal (IML). Ainda não há detalhes de quem cometeu o crime ou suas motivações. A Polícia Civil investiga o duplo homicídio.