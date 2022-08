Um outro aluno, de 14 anos, tentou impedir que o homem alcançasse o amigo e se colou na frente do agressor, mas acabou levando um murro no rosto.

Um homem de 39 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira (29) depois de invadir uma escola estadual em Sinop portando uma faca, ameaçar e agredir dois alunos, de 13 e 14 anos, e uma mulher de 39 anos.

Segundo a Polícia Militar, tudo começou na sexta-feira (26) quando o filho do agressor se envolveu em uma briga na Escola Estadual Enio Pipino e acabou levando um soco no rosto. Inconformado, o homem foi até o colégio na segunda tirar satisfações com o outro estudante envolvido na briga.

Armado com uma faca, o homem entrou na escola e partiu para cima do garoto de 13 anos. Um outro aluno, de 14 anos, tentou impedir que o homem alcançasse o amigo e se colou na frente do agressor, mas acabou levando um murro no rosto.

Logo em seguida, avançou contra o menino mais novo e começou a estrangulá-lo. Nesse momento, a tia do rapaz conseguiu separar os dois e se colocou na frente do sobrinho. Furioso, o homem passou a ameaçar os dois.

“Vou matar você! Você nunca mais vai brigar com meu filho”, disse ao menor. “Vou matar você também se ficar defendendo ele”, completou se dirigindo à mulher. Ao perceber que a polícia seria chamada, o homem fugiu.

Acionada, a guarnição da Polícia Militar conseguiu localizá-lo nas proximidades do colégio. Quando avistou a viatura, o homem jogou a faca embaixo de um carro e saiu correndo. Os militares conseguiram alcançá-lo e deram voz de prisão. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia para as devidas providências.