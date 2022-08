Jucinei da Silva Mesa, 43, morreu após cair do telhado de uma loja de eletrodoméstico durante uma vistoria, na tarde de terça-feira (30), na avenida Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá). O trabalhador não fazia o uso de nenhum equipamento de segurança.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14, para atender uma denúncia de acidente de trabalho em uma loja de eletrodoméstico.

Testemunhas que estavam no local relataram que Jucinei subiu ao telhado para realizar uma vistoria, quando o mesmo cedeu e ele caiu de cabeça para dentro do estabelecimento. O impacto da queda fez com que ele morresse ainda no local.

O telhado é composto por telhas de amianto com forro de isopor e pode não ter aguentado o peso do trabalhador, que não fazia o uso de nenhum equipamento.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local para análise da ocorrência e liberação do corpo, que foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.