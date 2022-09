A Polícia Civil do município de Apiacás está investigando o caso de um corpo encontrado em uma propriedade rural a 10 quilômetros do núcleo urbano. O fato foi ainda na segunda-feira, mas ainda não se tem informação da identificação da pessoa até então apontada como um homem com idade acima de 50 anos, magro, estatura mediana, cabelos e barba branca.

MORTO AO LADO DA PORTEIRA

Polícia apura identificação de corpo achado em propriedade rural de Apiacás Restos mortais são de uma pessoa do sexo masculino com mais de 50 anos de Apiacás comentou que a perícia poderá ajudar na identificação e também causas da morte. “Não vimos vestígios de crime, mas o estado de decomposição do corpo já era avançado”, comentou o agente de segurança pública.

A vítima foi encontrada próxima de uma porteira da fazenda. Trabalhadores do local foram quem viram e acionaram a polícia. “Agora temos que vê quem era essa pessoa, pois não temos registros de pessoas desaparecidas nos últimos tempos”, contou Reinaldo.