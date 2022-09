Um jovem foi assassinado a tiros, há pouco, no bairro São Cristóvão. A vítima foi identificada como Lucas dos Santos Prado Almeida, 19 anos.

Segundo o perito Sandro Lúcio dos Santos, o rapaz foi atingido em uma quitinete, onde morava, na rua Progresso. Em seguida, tentou fugir e pulou o muro de uma casa na rua Juventude. Em seguida, acabou falecendo no local.

“Ao verificarmos preliminarmente, constatamos que ele foi alvejado por disparo de arma de fogo, na rua de trás, onde ele residia em um condomínio de quitinetes. Saiu em fuga de seus agressores. Chegando neste local, escalou o muro e caiu no pátio da residência. A princípio, foram dois disparos, um no tórax e outro no posterior do joelho”, explicou o perito.

“Foi coletado um projétil de arma de fogo próximo à quitinete onde foi alvejado. Como falei anteriormente, veio em fuga pela via, escalou o muro e caiu no interior da residência. A princípio não é possível saber (o calibre)”, complementou.

Segundo a delegada Renata Evangelista, o crime pode ter ligação com facções criminosas. “Agora, as investigações vão correr por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai dar o andamento correto. Vamos aguardar o laudo da Politec para subsidiar o inquérito”.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e já fez a análise do local. A Polícia Militar iniciou rondas, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso.