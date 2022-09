A explosão que causou a morte de Francisco Matias Borges, 54 anos, ocorreu em um local de risco do silo localizado no distrito de Boa Esperança do Norte, a cerca de 140 quilômetros de Sorriso. Segundo o sargento Teotônio, o acidente aconteceu em um túnel que passa embaixo da estrutura e possui a incidência de gases “altamente inflamáveis”.

“Montamos uma equipe e tivemos que preparar materiais também, porque poderíamos nos deparar com várias situações. Chegando ao local, nos deparamos com destroços de um túnel que passa embaixo das estruturas do silo. Esse local é de risco porque ali gera alguns gases e, na maioria das vezes, alguns são altamente inflamáveis”, explicou o militar.

Ainda de acordo com o bombeiro, Francisco estava com uma equipe fazendo a limpeza do local. O grupo teria saído, mas o trabalhador teria retornado, quando houve a explosão. “A estrutura foi lançada a grandes distâncias. Fizemos avaliação de toda a cena, verificamos a segurança e acessamos o local”, comentou Teotônio.

Após avaliação do Corpo de Bombeiros, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) fez uma análise do local para saber as causas do acidente. “Essas estruturas exigem padrões de construção e normas que, digamos, amarram o funcionamento do local. Vai ser verificado se tinha ou não os preventivos corretos”, concluiu.

Segundo a PM, o barulho foi ouvido em boa parte do distrito. “A gente escutou uma grande explosão e posteriormente fomos informados que teria havido esse acidente”, explicou o soldado Francisco Lima. Francisco residia no Jardim América, em Sorriso. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML).