Três pessoas, ainda não identificadas, morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente entre dois veículos na manhã desta sexta-feira (2), na BR-163, em Nova Mutum (distante a 242 km de Cuiabá).

A concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas por volta das 8h30 para uma colisão entre um Fiat Toro e uma S10, no km-619 da BR.

No local, Perícia confirmou três mortos e dois feridos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde. O estado delas não foi divulgado. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, mas acredita-se que a colisão foi frontal. Vídeos que circulam na internet mostram os veículos destruídos um em frente ao outro.

Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada. Por enquanto, a pista não está interditada.