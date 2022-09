Segundo as investigações, ele produzia e divulgava os próprios vídeos e imagens em cenas de nudez, além de imagens de menores. O conteúdo de sexo explícito, ainda conforme a polícia, era distribuído para homens, principalmente da Europa.

As investigações continuam e o responsável pode responder ao art. 241-A, do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), por oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio do sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

A pena prevista, ainda conforme a PF, varia de 4 a 8 anos de prisão.