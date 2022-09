A Rota do Oeste e a PRF foram acionadas às 8h48 de hoje, sexta-feira (02), para o atendimento de uma ocorrência no km 553 da BR-163, Diamantino, envolvendo quatro veículos de carga. O tráfego chegou a ser operado em ‘Pare e Siga’, mas já está liberado conforme a concessionária.

A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local, mas todos os envolvidos saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

Com o impacto das carretas, houve derramamento de óleo na pista. As equipes operacionais da Concessionária estão no local limpando a pista e atuando na remoção dos veículos.

Veículos envolvidos

Carreta Volvo 440 vermelha, placa Brasil

Carreta Volvo 420 azul, placa de Sorriso

Carreta VW 29.520 branca, placa Brasil

Carreta Scânia 400 azul, placa Joinvile/SC