Um criminoso ainda não identificado se passou por cliente em um bar e espetinho e cometeu um roubo de um automóvel na cidade de Juína, ao Noroeste de Mato Grosso. O crime ocorreu no fim da noite desta sexta-feira, dia 02.

Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 57 anos, estava em seu bar, quando o suspeito chegou e após consumir algumas cervejas e comer um espetinho, entrou dentro do estabelecimento no espaço permitido somente para a dona e passando a mão na cintura, anunciou o assalto, e pediu a chave do veículo. Sem alternativa, a vítima lhe entregou a chave e o criminoso roubou o veículo e saiu em alta velocidade na avenida JK sentido trevo para Brasnorte.

Tão logo se viu livre do suspeito, a vítima usou o celular de um cliente a acionou a Polícia Militar que após colher as informações saiu pelas ruas no intuito de localizar o bandido com o veículo.

Após realizar várias rondas, populares ligaram para a polícia relatando que nas proximidades do frigorifico JBS na MT 170, havia ocorrido um capotamento de veículo, e ao chegar no local, a guarnição constatou que se tratava do veículo tomado em assalto poucas horas antes, porém, não havia ninguém dentro do carro, sendo realizada uma varredura nas proximidades e sem êxito de encontrar o suspeito.

O serviço de guincho precisou ser acionado para retirar o veículo que estava parcialmente na pista, e enquanto acompanhava os trabalhos os policiais foram informados que na MT 170 um pouco cerca de 12 quilômetros do local do capotamento havia uma pessoa as margens da rodovia que pedia carona aos motoristas que passavam, levando a guarnição policial até o local onde encontraram e prenderam o suspeito de 18 anos de idade que é da cidade de Cuiabá e estava em Juína trabalhando na reforma de uma agência bancária, e ao ser questionado pelos policiais, ele disse que havia cometido o roubo do veículo no intuito de voltar para a capital onde reside.

Weverton Pereira Gilmar Dos Santos, estava com algumas escoriações e não quis receber atendimento médico, ele foi preso em flagrante e encaminhado para à delegacia de polícia e foi reconhecido pela vítima que teve um grande prejuízo com seu veículo destruído no capotamento.